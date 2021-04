Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VIAGGIOROMA «È un momento unico per la Libia, c'è un governo di unità nazionale legittimato dal Parlamento che sta procedendo alla riconciliazione nazionale. Il momento è unico per ricostruire quella che è stata un'antica amicizia». Il primo viaggio da presidente del Consiglio porta Mario Draghi a Tripoli. Poche ore di permanenza sul suolo libico in compagnia del primo Ministro Abdulhamid Dabaiba al quale è affidato il non facile...