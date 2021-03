Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA «Remiamo tutti nella stessa direzione, è normale aggiornare il piano vaccinale, senza polemiche e lavorando tutti insieme». Mario Draghi apre il vertice Stato-Regioni cercando di stemperare le polemiche dei giorni scorsi e iniettando una buona dose di ottimismo. Perché «le dosi in arrivo dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l'immunità per il mese di luglio in tutta l'Europa». Un breve discorso introduttivo...