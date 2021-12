L'INCONTRO

ROMA Per ora non è un trattato e forse mai lo diventerà. Ma il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz e Mario Draghi, al primo vertice bilaterale, lanciano un «piano di azione» tra Germania e Italia. Gli obiettivi: rafforzare l'Unione europea, dare il via alla difesa comune, superare il diritto di veto dei singoli Stati che spesso paralizza la Ue, proseguire nella ripresa economica e nella lotta cambiamento climatico. Una sintonia - dimostrata anche dal fatto che Scholz sceglie Roma come prima visita ufficiale (dopo quella di routine a Bruxelles e per l'emergenza-profughi in Polonia) - che però si infrange sulla revisione del patto di stabilità. Per Scholz «è già flessibile, come dimostra il piano da 750 miliardi» del Recovery. Per Draghi, invece, «sarà trovata un'intesa».

Ma andiamo con ordine. L'incontro, durato trenta minuti in più del previsto, è servito a delineare i punti «della nuova collaborazione» tra Roma e Berlino. «Dobbiamo cooperare più strettamente in futuro, parlare con una sola voce e avere un'unione tra i due Paesi più forte», dice Scholz che definisce «l'Italia un esempio luminoso nella lotta alla pandemia». E Draghi fornisce i dettagli del piano di azione comune: accelerare il processo di integrazione europea, superare il voto all'unanimità e dunque il diritto di veto, «creare una difesa dell'Unione, garantire la coesione sociale, rafforzare la cooperazione in ambito scientifico, tecnologico, della ricerca, con progetti in campi cruciali per il nostro futuro, come l'idrogeno, la microelettronica, le batterie per auto elettriche». Più, naturalmente, «la situazione libica e una migliore gestione dei flussi migratori». «Se si arriverà a un trattato? Abbiamo cominciato un percorso insieme, non se ne parlava fino a tre giorni fa. Sapere se l'approdo finale sarà un memorandum, un protocollo d'intesa o un trattato è un po' troppo». Di questo si occuperanno i ministri degli Esteri e gli ambasciatori dei due Paesi.

Diverso l'approccio, si diceva, sul patto di stabilità. La prova? Quando a Draghi viene chiesto se le regole verranno riviste, il premier risponde con un sorrisetto: «Per la domanda sul patto di stabilità lascio la parola al cancelliere Scholz perché io non sono competente». Scholz immediatamente replica: «Lo contraddico subito, Draghi è molto competente e l'Italia deve considerarsi felice di avere al suo vertice un uomo come lui così autorevole».

LA FRENATA DI SCHOLZ

Poi, però, il cancelliere tedesco - costretto a fare i conti in casa con i rigoristi - dice ciò che Draghi, al pari del presidente francese Emmanuel Macron, non vorrebbe sentire: «Sulle regole europee, la flessibilità c'è già». Insomma, non è il caso di cambiare il parametro del 3% deficit-Pil e neppure quello del debito. «Anche perché i 750 miliardi di euro messi a disposizione degli Stati con i Next Generation Ue e i 300 miliardi stanziati contro la cassa integrazione», teorizza Scholz, «sono la prova di quanto enormi siano i fondi messi a disposizione per uscire dal tunnel della pandemia». Perciò, appunto, «le regole hanno la loro flessibilità e hanno potuto dimostrare che sulla loro base possiamo agire anche in futuro». Più «ottimista» Draghi: «Credo ci sarà un avvicinamento delle posizioni. La pandemia chiama tutti i Paesi a finanziare progetti senza precedenti e imponenti e bisognerà vedere come possano innestarsi in nuove regole di bilancio. Quindi, a mio giudizio, sarà trovata un'intesa perché è un campo più semplice di altri da affrontare».

Si vedrà. La lotta alla pandemia per ora rinvia la resa dei conti.

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA