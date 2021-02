LA GIORNATA

ROMA Mario Draghi rilancia la concertazione. Ai sindacati, agli industriali e alle associazioni di categoria, il premier incaricato ha promesso che il «metodo del confronto non sarà episodico». Del resto non lo era neppure per Carlo Azeglio Ciampi che, esattamente come l'ex capo della Bce, nel 1993 tirò su un governo tecnico-politico. Nel lungo giro di consultazioni a Montecitorio sono stati affrontati i dolorosi temi del momento: l'emergenza economica e sociale innescata dalla pandemia, i ristori, il blocco dei licenziamenti, la campagna vaccinale da accelerare per consentire la ripresa e la ripartenza dei consumi, il turismo in ginocchio e le imprese tramortite a colpi di lockdown.

Proprio sul turismo e sul mondo della cultura Draghi ha dato le indicazioni più forti. È una «industria su cui investire», avrebbe sottolineato durante l'incontro con il presidente della Confcommercio Carlo Sangalli. Il mondo dello spettacolo, rappresentato dall'Agis, ha chiesto sostegno e riapertura di cinema e teatri. Draghi avrebbe sottolineato il «disastro culturale» causato dalla pandemia e dai lockdown. Chi ha partecipato all'incontro ha inteso le parole del premier incaricato come la promessa di un prossimo rapido intervento.

Ma la verità è che negli incontri di ieri Draghi ha soprattutto ascoltato le richieste. E ha preso molti appunti. Il presidente degli industriali, Carlo Bonomi, ha ribadito tutti i dossier che viale dell'Astronomia ha più a cuore: la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive del lavoro, la riforma della pubblica amministrazione, l'accelerazione della campagna vaccinale per la quale gli industriali sarebbero disposti a far somministrare le dosi direttamente nelle fabbriche, l'allungamento delle scadenze dei debiti garantiti dallo Stato che le imprese hanno sottoscritto per far fronte alla pandemia e, ovviamente, l'uso efficace dei fondi del Recovery strettamente legato alla sua governance. Bonomi ha anche posto il tema del debito pubblico, che va reso sostenibile. Tema sul quale ieri è intervenuto anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco dicendo che su questo «Draghi non ha la bacchetta magica per risolverlo».

Confindustria potrebbe ottenere diverse cose, a cominciare da un taglio del costo del lavoro dal lato delle imprese, che potrebbe precedere la riforma dell'Irpef. Alle banche, rappresentate da Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, Draghi avrebbe mostrato di conoscere molto bene i rischi di un appesantimento dei bilanci dovuto alla crescita delle sofferenze nei prossimi mesi. Le banche hanno chiesto un allungamento delle moratorie (che però dipende anche dall'Ue) o quantomeno un rientro graduale proprio per non appesantire i conti con il rischio di una stretta creditizia. Nei suoi discorsi Draghi ha già lasciato intendere che per il settore creditizio ci saranno degli aiuti, molto probabilmente proprio per alleggerire il peso dei crediti non performanti. Cgil, Cisl e Uil hanno posto invece la questione della scadenza del blocco dei licenziamenti il mese prossimo, chiedendo una proroga. Sulla quale, però, non hanno ottenuto risposta. Paolo Capone, leader dell'Ugl, ha chiesto che ci sia un chiaro «piano industriale», ricordando anche le crisi di Alitalia e Ilva.

GLI ENTI LOCALI

Draghi ha voluto incontrare anche i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province. Da questi colloqui è arrivata la richiesta al premier incaricato di una «cabina unica», un'«unica governance» per la gestione del Recovery Plan. «Solo la collaborazione stretta con gli Enti locali renderà l'attuazione del Next generation Ue migliore e più rapida», ha detto il presidente dell'Anci, Antonio De Caro. Caldo anche il tema dei vaccini. Stefano Bonaccini, a nome delle Regioni, ha sollecitato Draghi a attuare la «massima collaborazione» per «ottenere una forte accelerazione». Obiettivo condiviso dal premier incaricato.

Andrea Bassi

Alberto Gentili

