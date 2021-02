Erika Dal Farra, 33 anni, è maestra e allenatrice di sci alpino dal 2008, da quando aveva vent'anni. «Essere maestra di sci richiede impegno, aggiornamenti e competenze. Faccio parte della Scuola Sci Coldai-Alleghe, tra le varie attività gestiamo anche un parco privato dietro alla scuola. In questi mesi racconta Erika Dal Farra, anche consigliera comunale a Belluno nell'incertezza dei si apre, non si apre con gli altri miei colleghi ci siamo dati da fare per sistemare ogni cosa». E in un'annata in cui è nevicato parecchio, in più soluzioni tra l'altro, non è stato semplice conciliare vita privata e seconda attività. «Ci siamo detti: dobbiamo tenerci pronti nell'eventualità che si possa ripartire e partire. Fino ad una settimana fa eravamo, se si può dire, rincuorati che il Governo avesse deciso di riaprire. In fondo spiega la maestra di sci il mese di febbraio e marzo è, solitamente, un buon mese per gli impianti di risalita. Ci sono le vacanze di carnevale, con i bambini che rimangono a casa qualche giorno da scuola, e poi iniziano le settimane bianche». Poi l'imposizione della chiusura, dopo l'illusione di poter avviare il comprensorio. «Per i miei colleghi che fanno la stagione e che, di professione, vivono del comparto neve è una tragedia. Ad Alleghe non ne abbiamo molti, ma ce ne sono e tutti hanno una famiglia a cui pensare e contano molto sulla stagione invernale. Chi lo fa in modo saltuario, come me anche. Il denaro serve per arrotondare». Senza contare, poi, le spese vive che i maestri di sci devono sostenere ogni anno. La quota fissa al Collegio Maestri di sci, tanto per cominciare. E poi il costo dello skipass. L'assicurazione. E le ore di aggiornamento per la formazione continua. «Dietro alla professione di maestro di sci ci sono una serie di formalità, anche economiche da espletare. E per essere in ordine bisogna prendersi per tempo». Erika Dal Farra è convinta, come tanti dei suoi amici maestri, che «sarebbe stato meglio dire prima che quest'anno non si sarebbe sciato, almeno qualcuno avrebbe potuto trovare un'altra occupazione».

