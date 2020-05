LE IMPOSTE

ROMA É la domanda che si fanno molti contribuenti al momento di inviare il proprio F24 oppure quando consultano il cedolino dello stipendio, comprensivo delle detrazioni: dove finiranno le mie tasse, ed in particolare l'Irpef prelevata dal reddito? L'Agenzia delle Entrate già da un paio d'anni si era premurata di dare questa informazione agli italiani e ora per iniziativa del direttore Ernesto Maria Ruffini conferma l'opzione aggiornando i dati agli ultimi disponibili circa la suddivisione della spesa pubblica. Dunque la consultando la dichiarazione precompilata o il cassetto fiscale si potrà avere un'indicazione personalizzata. E scoprire ad esempio che su un'ipotetica imposta versata di 16.742 euro, la quota più sostanziosa pari a 3.386 euro viene usata per la protezione sociale, ovvero essenzialmente previdenza e assistenza. Alla sanità (settore di grande e tragica attualità di questi tempi) ne vanno appena un po' di meno 3.310, mentre tutto il sistema dell'istruzione ne assorbe 1.905.

La sorpresa probabilmente non gradita, in particolare ai lavoratori più giovani, è rendersi conto che ben 1.774 euro (sempre rispetto allo stesso esempio) se ne vanno in interessi sul debito pubblico, ovvero in buona sostanza vengono divorati da spese fatte in passato, principalmente a beneficio di altre generazioni. Pure la voce Servizi generali della pubblica amministrazioni, che vale 1.587 euro, probabilmente non risulterà di immediata comprensione anche se magari corrisponde a servizi pubblici effettivamente utili per il cittadino. Più riconoscibili i 1.500 per Difesa ordine pubblico e sicurezza. E via con le altri voci, fino ai 225 euro impiegati per Abitazioni e assetto del territorio.

L'APPLICAZIONE

Concretamente, i contribuenti che utilizzeranno la dichiarazione precompilata 2020 e che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nell'anno precedente, visualizzeranno, all'apertura dell'applicazione, un prospetto informativo (grafico e tabella come quello riprodotto in questa pagina). Le informazioni saranno rese disponibili anche nel cassetto fiscale a cui si accede con le credenziali dell'Agenzia. I dati sono stati elaborati dall'Ispettorato Generale del Bilancio del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per la classificazione delle voci di spesa il riferimento è al sistema Cofog (Classification of the Functions of Government) che rileva le uscite indipendentemente dal fatto che si trovino nel bilancio delle Stato, delle regioni o degli enti locali.

LE VOCI

Ricapitolando, circa il 21 per cento delle tasse pagate dai contribuenti Irpef va a finanziare le pensioni, mentre il 20 per cento serve per la sanità. Al terzo posto l'istruzione, a cui viene indirizzato l'11 per cento delle tasse pagate. A seguire, l'8,9 per cento di quanto versato è diretto a sostenere la difesa, l'ordine pubblico e la sicurezza, mentre il 6,09 per cento ha come obiettivo il sostegno all'economia e al lavoro. E ancora, il 4,8 per cento ai trasporti, il 2,4 per cento alla protezione dell'ambiente e il 2,2 per cento alla cultura e allo sport.

