Un positivo su due è partito dalla Sardegna per il Lazio con i sintomi del Covid-19: è quanto emerge da un report inviato al ministero della Salute dalla Regione governata da Nicola Zingaretti, che da tempo chiede all'amministrazione dell'isola di effettuare i tamponi in partenza agli imbarchi. Ma il governatore sardo Christian Solinas finora ha detto no, ed è subito polemica: «Da parte nostra nessuna negligenza. Fino a luglio - ha replicato - la Sardegna aveva 0,3 di sieroprevalenza. Nell'isola il virus non c'era, qualcuno l'ha portato. E questo perché il governo non ci ha consentito di avere il certificato di negatività». Nel giorno in cui la Sardegna piange la sua prima vittima della seconda ondata del Coronavirus, è dunque scontro aperto tra le due sponde del Tirreno. La persona deceduta è un 78enne pensionato di Bonorva, nel Sassarese, ben lontano dunque da quella Costa Smeralda al centro delle polemiche delle ultime settimane sulla movida che avrebbe favorito la diffusione del virus tra i giovani di ritorno a Roma. È infatti di 25 anni l'età media dei contagiati sottoposti a tampone tra il 1 e il 28 agosto, si legge nel rapporto consegnato al ministro Speranza, di cui il 70% sarebbe tornato con il traghetto.

