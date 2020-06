LA GIORNATA

ROMA Nicola Zingaretti ha lanciato ieri un insolitamente puntuto appello all'unità delle forze di centro-sinistra in vista delle regionali di settembre che però, almeno per ora, non pare aver sortito effetti. Matteo Renzi, infatti, ha ribadito che non intende accettare alleanze organiche con i 5Stelle neanche a livello locale. Zingaretti si è rivolto anche al premier Giuseppe Conte al quale ha chiesto di chiudere in tempi rapidi dossier delicatissimi che da troppo tempo sono aperti come quelli di Alitalia, Autostrade e Ilva. ma da palazzo Chigi non sono arrivati segnali particolarmente buoni: si parla di uno slittamento del decreto semplificazioni mentre il premier ha avuto un ennesimo incopntro con i capidelegazione dei partiti di maggioranza sul piano di rilancio.

Ma torniamo alle Regionali. Di fronte alla ritrovata (almeno per ora) compattezza del centrodestra in vista delle urne, Nicola Zingaretti si è rivolto alle forze di governo utilizzando un aggettivo insolito ridicolo. E' ridicolo, sendo Zingaretti che si stia asseime a liìvello nazionale affrontando una fase compestosa come quella del Covid e del post-Covid e non si possano governare assieme Regioni o Comuni.che in modo ridicolo, parola.

«Il riformismo - si legge su un post del segretario Pd su Facebook - non è testimonianzama costruzione di un progetto che cambia le cose realmente». E' evidente che il leader del Pd teme le conseguenze della frammentazione delle forze che a livello nazionale tengono in piedi il Conte/2. Il centrosinistra sta partendo in svantaggio in almeno quattro delle sei Regioni (Liguria, Veneto, Campania, Marche, Toscana e Puglia) nelle quali si vota. «Eppure - dice Zingaretti - la vittoria è a portata di mano perché gli avversari stanno presentando candidati deboli alcuni dei quali già sconfitti in precedenti tornate elettorali». Leggendo in filigrana le dichiarazioni del segretario non è difficile scorgere i segni di un timore di fondo sulla tenuta del governo dopo le lezioni e il referendum che com'è noto si svolgeranno il 20 e il 21 settembre.

In serata è arrivata la replica dei renziani, con una controproposta che però punta a spaccare ulteriormente il fronte della maggioranza nazionale. «Apprezzo molto, ha spiegato Matteo Renzi -il richiamo all'unità di Nicola, con cui mai come in questo momento siamo in sintonia, ma se il Pd vuole essere credibile per uno sforzo unitario non ha che da mostrarlo chiedendo il ritiro della candidatura di Emiliano in Puglia. Lo faccia e noi saremo al fianco della sinistra non solo in Puglia».

Michele Emiliano però, è stato scelto alle primarie di centrosinistra, dalle quale i renziani si sono chiamati fuori. Poco prima della sortitae di Renzi, erano arrivate dichiarazioni spinose anche dal coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato: «Se ne accorgono oggi che bisogna lavorare insieme? Il Pd ha scelto da solo tutti candidati e pretende poi che gli altri li seguano. Mi sembra un modo curioso e presuntuoso di fare politica. Gli accordi che abbiamo raggiunto nelle Marche, in Toscana e in Campania li abbiamo raggiunti non con il Pd ma con i candidati alla presidenza».

Una lunghezza d'onda totalmente diversa da quella di Zingaretti che nel suo appello all'unità ha usato espressioni come questa: «Io che invoco, pratico e costruisco unità sarei il matto. E invece io continuerò». Poi una cannonata a Matteo Renzi, senza citarlo: «Le alleanze intorno ai candidati sostenuti dal Pd sono le uniche che possono fermare le destre, il resto è l'eterno ritorno di vizi antichi di una degenerazione della politica personalistica e autoreferenziale. Tafazzi non è stato inventato per caso».

Diodato Pirone

