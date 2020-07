IL CASO

ROMA Alta tensione dentro 5Stelle e Pd con molti parlamentari, specie tra i pentastellati, che hanno contestato gli accordi presi tra i capigruppo sulle presidenze delle 28 Commissioni permanenti del Parlamento. Tra i dem, invece, è riesplosa la concorrenza tra correnti. Al Senato in ben due delle 14 Commissioni, Agricoltura ed Esteri, la maggioranza va in frantumi facendo eleggere due senatori della Lega. Eppure, i capigruppo di Camera e Senato di M5s, Pd, Iv e Leu si erano incontrati ben quattro nelle ultime 24 ore per raggiungere una intesa.

A livello di numeri gli accordi hanno previsto l'attribuzione a M5s di metà delle presidenze, sette alla Camera e sette al Senato, al Pd nove (5 e 4), quattro a Iv (due in entrambe le Camere) e una a Leu. Questo schema ha portato alcuni senatori e deputati pentastellati a contestare i rispettivi dirigenti.

Alla fine per far eleggere Luigi Marattin (Iv) alle Finanze sono trasferiti di forza 10 deputati 5Stelle. E in Senato alla commissione Agricoltura non viene eletto Pietro Lorefice di M5s, affondato dai suoi in favore del presidente leghista uscente Giampaolo Valallardi. Sfuma anche l'elezione di Pietro Grasso alla Giustizia dove rimane Andrea Ostellari, sempre della Lega. E il ministro Speranza in Cdm chiede un «chiarimento di maggioranza: è inaccettabile quanto accaduto».

