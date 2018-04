Dopo un'odissea di 25 anni assolto e reintegrato al lavoro: ora ne ha 80

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESSINA «Voglio assolutamente tornare al lavoro, e ho già espresso la mia volontà con una lettera in cui affermo che sono pronto a farlo al più presto, anche dal prossimo mese di maggio». È soddisfatto Eduardo Saija, 80 anni, reintegrato con una sentenza della Corte d'appello sezione lavoro di Messina al suo posto come funzionario della motorizzazione civile di Messina, come rende noto il suo legale, l'avvocato Giovanni Caruso. Una storia lunga un quarto di secolo quella dell'anziano, riassunto in base alla cosiddetta Legge Carnevale,...