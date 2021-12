Dopo un lungo periodo in ospedale Alex Zanardi torna a casa. Le cure di cui ha bisogno le potrà ricevere anche a domicilio. «Solitamente - spiega Luca Padua, direttore di Neuroriabilitazione ad alta intensità del Policlinico Gemelli di Roma - si tratta di pazienti che hanno bisogno di una importante assistenza».

Le dimissioni sono già un buon segnale?

«Siamo soliti trasferire a casa pazienti che hanno un ventaglio clinico che va dalla grave situazione, fino a pazienti che tornando a casa sono autonomi, camminano, parlano, comunicano. In questo ventaglio molto ampio tutto è gestibile a casa, con maggiore o minore complessità da parte della famiglia e della rete di assistenza sul territorio».

Il fatto che un paziente riesca a «guadagnare forza nelle braccia», come ha spiegato la moglie di Zanardi, e che riesca a stare seduto sono indici di miglioramento?

«Se si tratta di un vero e proprio potenziamento nella corretta definizione scientifica, allora è volontario. Se invece il potenziamento è una mobilizzazione per evitare danni ulteriori, in attesa e nella speranza che il paziente migliori, allora non richiede una consapevolezza e una coscienza. Ma può essere anche che ci sia una via di mezzo, ossia un parziale stato cognitivo e che quindi il paziente abbia un parziale controllo motorio. Quanto allo stare seduto, è uno dei principali obiettivi a breve termine».

I progressi sono possibili?

«Nel caso di Zanardi, il danno purtroppo è occorso in un paziente che aveva già una disabilità molto importante, che però era riuscito a superare brillantemente. Ma nel momento in cui c'è una nuova disabilità le vecchie pesano».

Ma la funzione del cervello può migliorare?

«Certo, è il nostro lavoro. Bisogna stimolare la plasticità cerebrale, ovvero aiutare il cervello a riorganizzarsi con delle funzioni perse, in maniera da ridurre la disabilità. Stiamo facendo studi finalizzati a comprendere fino a che punto si può emettere una prognosi. Abbiamo visto che l'evoluzione dei primi mesi è in realtà un buon indice per capire quello che succede a distanza».

Quali risultati sono possibili oggi?

«Nel nostro reparto utilizziamo tutte le conoscenze più aggiornate e innovative delle neuroscienze che sono state sviluppate negli ultimi dieci anni sul funzionamento del cervello e le applichiamo con gli strumenti e le procedure che sono state acquisite. Il traguardo che rincorriamo è una maggiore autonomia e una migliore comunicazione».

