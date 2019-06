Dopo Stormy, la Carroll ma Donald si difende: «Lo stupro? Mai vista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAWASHINGTON La giornalista Jaen Carroll, 75 anni, diventa la sedicesima donna ad accusare il presidente Donald Trump di abusi sessuali. «Questo era quello che indossavo 23 anni fa quando Donald Trump mi ha assalito in un camerino di Bergdorf Goodman»: l'atto di accusa è sulla copertina dell'ultimo numero del New York Magazine. La famosa scrittrice, giornalista, democratica, popolare per la rubrica della posta del cuore su Elle, in una lunga intervista per la promozione del suo nuovo libro racconta di essere stata violentata dal...