Dopo le Europee, ci sarà una riorganizzazione del partito. Ma non è detto che Silvio Berlusconi indichi un nuovo leader dentro Forza Italia dove non mancano le tensioni interne proprio per via della linea politica da seguire. Con Salvini sì o no? C'è un fronte del Nord, capitanato da Toti ma anche dalla Gelmini che sembra scalpitare. Poi c'è l'area più moderata di Antonio Tajani costretto a tenere in equilibrio le alleanze locali e la mutazione della Lega, poco interessata per il futuro a stringere accordi con gli storici alleati. In...