Dopo la meteora a cinque stelle Livorno ritorna a colorarsi di rosso

IL RIBALTONEROMA Alleanze incrociate e caccia all'ultimo voto, ma Livorno ritorna al centrosinistra. Cinque anni fa la città storicamente rossa toscana è stata strappata alla sinistra dai grillini, che adesso non sono arrivati nemmeno in finale. Il sindaco uscente Filippo Nogarin, indagato per omicidio e disastro colposo per l'alluvione del 2017, ha deciso di non ripresentarsi preferendo giocare la carta Strasburgo (ma gli è andata male) e ora il porto toscano si trovava a un bivio. Riannodare i fili della storia e tornare con il...