Lockdown di Natale: Londra e Olanda sulla scia della Germania che dopo la decisione di drastica chiusura sta mettendo a punto misure di sostegno alle famiglie. Con lo stop anticipato delle scuole e degli asili, a partire da domani, infatti, molti genitori avranno un problema di gestione, e il governo tedesco ha annunciato interventi di sostegno specifici: sarà riconosciuto il diritto a ferie aggiuntive retribuite, secondo il documento uscito dal vertice Stato-Regioni. E a proposito degli aiuti alle famiglie, Braun ha rimandato inoltre a una misura entrata in vigore con la legge per la protezione dall'infezione, la quale prevede il pagamento del 67% del proprio compenso lavorativo ordinario, per chi è costretto ad assentarsi per occuparsi dei figli (che abbiano fino a 12 anni anni di età o soffrano di disabilità), a causa del Covid. La situazione tedesca è drammatica. I numeri dei contagi e delle vittime del Covid significano che gli sforzi fatti finora «non bastano e bisogna agire in modo ancor più conseguente» ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in uno statement sul lockdown deciso dalla conferenza fra i leader del governo e dei Laender. Steinmeier ha sottolineato che esiste il rischio che la situazione dei contagi «finisca fuori controllo», e «non deve accadere che il sistema sanitario collassi».

A Londra, intanto, è durato meno di due settimane l'alleggerimento delle misure anti-Covid. Il ministro britannico della Sanità, Matt Hancock, ha annunciato che da domani la capitale del Regno Unito ritornerà in quasi lockdown per far fronte all'aumento dei contagi. La stretta prevede che la metropoli passi dall'allerta arancione a quella rossa con una nuova chiusura di ristoranti, pub, teatri e alcuni negozi. Il giro di vite, esteso alla vicina contea dell'Hertfordshire, resterà in vigore fino al 23 dicembre, quando in tutta la Gran Bretagna - Londra compresa - scatterà un alleggerimento di 5 giorni delle restrizioni in occasione del Natale. Il sindaco Sadiq Khan ha definito la decisione «deludente» e ha chiesto al governo di varare misure di compensazione per tutti quei settori che saranno fortemente danneggiati dalle nuove chiusure.

Chiusura in vista delle feste, sulla scia della Germania, anche in Olanda, dove il premier Mark Rutte ha annunciato un lockdown duro per almeno cinque settimane dopo aver constatato che le misure più soft non sono servite ad arginare i contagi.

Stop a scuole, negozi non essenziali, musei, teatri e parrucchieri. Bar e ristoranti sono chiusi da metà ottobre e così resteranno. L'annuncio, in diretta televisiva, ha scatenato qualche protesta sotto il palazzo del governo.

Negli Stati Uniti è nel frattempo scattata da New York la vaccinazione di massa, la maggiore dai tempi della poliomielite nel 1950. La prima dose è stata somministrata in diretta tv a Sandra Lindsay, un'infermiera afroamericana di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center nel Queens. «Spero che questo segni l'inizio della fine di un periodo molto doloroso della nostra storia», ha detto Lindsay poco dopo la storica iniezione. Collegato in diretta il governatore di New York: il vaccino «è l'arma che ci farà vincere la guerra», ha spiegato sorridente Andrew Cuomo invitando tutti a farsi somministrare il vaccino. «Funziona solo se tutti lo fanno. Tutti devono fare la loro parte», ha aggiunto. Lo Stato e la città di New York sono stati l'epicentro del Covid negli Stati Uniti fra marzo e aprile con oltre 35.000 morti.

