Nella prova d'ingresso nell'agone della politica, Coraggio Italia ha incassato 43.159 voti, che corrispondono al 5,66% del totale e che valgono 2 scranni in Calabria. Buona la prima per Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia al debutto come leader di partito in una competizione elettorale. «I calabresi dice il fucsia hanno dimostrato di credere ancora nel loro futuro. Ho sentito il presidente Roberto Occhiuto e ha le idee molto chiare,...