IL CASO

ROMA Al quarto test, dopo aver incentivato le agglomerazioni e osteggiato il lockdown dei governatori regionali, Jair Bolsonaro è risultato positivo al Covid-19. Lo ha rivelato lo stesso presidente del Brasile, che nei giorni scrosi ha manifestato sintomi lievi come febbre a 38.5 e un po' di tosse. «Mi sento bene, normale. Rispetto lunedì sto molto bene. Sento addirittura il desiderio di andare a fare una passeggiata. Ma, seguendo le prescrizioni mediche, non lo farò», ha commentato Bolsonaro in un punto stampa fuori dal palazzo presidenziale, in cui ci ha tenuto a togliere la mascherina per mostrare la faccia. «Sto bene, guardatemi», ha detto rivolgendosi ai giornalisti indietreggiando di qualche passo.

IDROSSICLOROCHINA

Nel corso dell'annuncio Bolsonaro ha usato toni più concilianti, ma non è esagerato definirlo un negazionista del coronavirus. Dall'inizio della pandemia, Bolsonaro ha usato tutti gli argomenti possibili per minimizzare il pericolo di un virus, che finora in Brasile ha causato 66.000 decessi e contagiato 1,6 milioni di persone. A 65 anni e con uno stato di salute molto fragile negli ultimi tempi, Bolsonaro ha fatto sapere di aver assunto l'idrossiclorochina per contrastare i primi effetti del virus. Si tratta di una sostanza fortemente sponsorizzata sia dal presidente Usa, Donald Trump, che da Bolsonaro ma su cui la comunità scientifica non si è pronunciata in maniera univoca. In Italia, ad esempio, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ne ha sospeso l'autorizzazione all'utilizzo per il trattamento dell'infezione. In questi mesi il presidente brasiliano non si è limitato proferire una serie di esternazioni discutibili - «Le persone muoiono? E io che ci posso fare? Faccio Messias di secondo nome, ma non faccio miracoli» - ma ha tenuto un comportamento poco istituzionale. Dal punto di vista governativo ha fatto fuori due ministri della Salute che non la pensavano come lui sull'isolamento e le possibili terapie. Il primo a essere stato logorato è stato Luiz Henrique Mandetta, pediatra specializzato in ortopedia. Dopo è toccato all'oncologo Nelson Teich, durato meno di un mese. L'incarico è attualmente ricoperto ad interim dal generale dell'esercito Eduardo Pazuello. A livello regionale, invece, il politico di estrema destra ha intrapreso una guerra personale con i presidenti degli Stati che hanno decretato il lockdown totale. Sul fronte politico - rappresentando un eterogeneo movimento populista, pur non appartenendo a nessun partito - ha perfino stimolato i suoi sostenitori a indire manifestazioni contro il Parlamento e la Corte Suprema. Vi ha poi partecipato, abbracciandoli, stringendo mani e minimizzando il rischio di contagi.

CARRIERA DI ATLETA

In queste ore, alcuni rivedono in Bolsonaro il contrappasso vissuto dal premier britannico Boris Johnson. L'atteggiamento negazionista del leader del brasiliano è stato però molto più grave e articolato. Ha negato alla stampa e alla cittadinanza una fruizione trasparente dei dati sui contagi, costringendo giornali e televisioni del Paese ad allearsi in un inedito consorzio per la divulgazione dei dati sul coronavirus. Il primo test effettuato da Bolsonaro era stato a marzo, di rientro da una visita a Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Il filo con gli Usa prosegue perché, secondo alcuni media locali, Bolsonaro avrebbe manifestato i primi sintomi dopo un pranzo di lavoro con l'ambasciatore americano Todd Chapman. In uno scatto dell'incontro il presidente brasiliano posa abbracciando il ministro degli Esteri Ernesto Araujo. Ora molti brasiliani - solo il 33% ne approva la gestione - gli rinfacciano tutte le boutade sul coronavirus. Fra queste una suona beffarda: «Se dovessi contrarre il virus non sentirei praticamente nulla grazie alla mia carriera di atleta».

Alfredo Spalla

