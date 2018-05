DOPO IL VOTO TRIESTE «In Friuli Venezia Giulia abbiamo perso probabilmente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPO IL VOTOTRIESTE «In Friuli Venezia Giulia abbiamo perso probabilmente anche perché, non ricandidandomi, non ho potuto valorizzare la bontà del lavoro fatto». Parole clamorose attribuite a Debora Serracchiani, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e ora deputata dem. Parole della sera del primo maggio in un contesto di fitte domande e risposte con Lilli Gruber davanti alle telecamere di Otto e mezzo su La7 e rilanciate quasi in tempo reale dal tam-tam del web, decontestualizzate da un ragionamento più ampio e ormai...