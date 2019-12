Dopo il gelo, Luigi telefona al premier Ultimatum Pd: d'ora in poi reagiremo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Dopo il gelo, la telefonata. Anzi le telefonate, ma anche i messaggi. Ieri Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno avuto una lunga serie di contatti. E a fine serata il ministro degli Esteri non ha nascosto la soddisfazione per un risultato che sembra ormai dato per acquisito: sul Fondo Salva Stati ci sarà un rinvio. Un supplemento di riflessione, la possibilità di negoziare ancora o, perlomeno, si cercherà di fare in modo che la decisione slitti e che l'Italia non si esponga subito. Il tutto in una logica di pacchetto con le altre...