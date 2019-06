Dopo i nubifragi arriva il supercaldo fino a 40 gradi al Centro e al Nord

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PREVISIONIROMA Immensa e intensa. E' da oltre un decennio che in Europa, Italia compresa, non si vedeva un'ondata di caldo così rovente estesa proprio come quella iniziata oggi. «E' immensa perché raramente negli ultimi 20 anni vista una ondata di caldo che investa simultaneamente Spagna, Francia Germania, Italia», spiega il colonnello Mario Giuliacci, fondatore del sito meteogiuliacci.it. «E' intensa, fino a sfiorare i 40 gradi», aggiunge. Per il nostro paese l'apice si raggiungerà tra giovedì e sabato prossimo, giorni in cui sono...