Dopo gli scontri torna la voglia di ricucire Governo più stabile `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA A dispetto dei proclami dei giorni scorsi, e di qualche previsione, è difficile che possa mutare qualcosa nella maggioranza, anche se i risultati di ieri rappresentano un grande sondaggio che imporrà nel lungo periodo delle riflessioni alle due forze di governo. L'INVERSIONEIl rischio vero è che, pur in assenza di un voto, o di un'occasione per spingere il Paese alle urne, Di Maio e Salvini continuino la campagna elettorale, anche se il sondaggio ha di fatto confermato, se non allargato, la maggioranza degli italiani che,...