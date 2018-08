«Dono il mio corpo alla scienza: aiuterà i futuri medici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Donare se stessi per l'alta formazione dei medici che verranno. Oltre duecento padovani hanno regalato il proprio corpo alla scienza da quando, dieci anni fa, è partito all'Università di Padova un progetto quasi unico nel suo genere. Una opportunità originata in silenzio e cresciuta in sordina, forte solo del passaparola e di sparute giornate di studio, peraltro di nicchia.Ora il Dipartimento di Anatomia e fisiologia umana dell'Ateneo raccoglie una media di tre dichiarazioni di volontà a settimana, che si traducono poi in...