I casi di omicidio sono calati in Italia, ma i femminicidi restano i più elevati in percentuale, con 5 episodi registrati solo nelle ultime 48 ore. Tanto che il Pg della Cassazione, Giovanni Salvi, parla di «emergenza nazionale». Sottolinea poi che il dato che riguarda l'uccisione di donne nel nostro Paese è tanto più grave se si considera che l'Italia è sotto la media Ue per quanto riguarda gli omicidi in generale. Nel «contesto positivo» del calo degli omicidi che hanno gli uomini come vittime - 297 nel 2019 - «è ancora più drammatico il fatto che permangono pressoché stabili, anche se in diminuzione, i femminicidi», ha detto Salvi. Le donne uccise sono state 131 nel 2017, 135 nel 2018 e 103 nel 2019. Secondo le statistiche diffuse da Eures, l'ambiente familiare è quello più a rischio: l'85% dei delitti con vittime femminili viene commesso tra le mura domestiche. Nel 28% dei casi sono stati riscontrati precedenti maltrattamenti come violenze fisiche, stalking e minacce. Il Primo presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, parlando del Codice rosso - cioè le norme introdotte a luglio per dare maggiore tutela alle donne abusate - sottolinea che «l'intervento in favore delle vittime deve interessare non solo le strutture giudiziarie, ma anche quelle pubbliche (servizi sociali), private (associazioni di volontariato) e sanitarie».

