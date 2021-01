BRASILIA Una paziente brasiliana dello Stato di Bahia, nel nord-est del Paese, è stata infettata una seconda volta, dopo un primo contagio a maggio, con il ceppo sudafricano del coronavirus, rilevato settimane fa a Rio de Janeiro. La donna, di 45 anni, è risultata vittima del secondo contagio il 26 ottobre e, secondo gli studi effettuati su campioni prelevati con il test Rt-Pcr, il virus rilevato apparterrebbe alla variante trovata in Sudafrica il mese scorso.

Dopo la prima batteria di esami, i materiali sono stati sottoposti ad analisi genetica, che ha permesso di confermare che la donna era stata reinfettata, cioè che aveva contratto la malattia prima a maggio e poi ad ottobre da un virus mutato.

«Nel virus del secondo episodio, è stata osservata una mutazione genetica E484K, originariamente identificata in Sudafrica e che ha destato grande preoccupazione poiché può rendere difficile l'attivazione degli anticorpi» generati nella prima infezione, ha spiegato il ricercatore Bruno Solano, dell'istituto Idor.

L'esperto ha affermato che il ceppo sudafricano è stato rinvenuto a Rio de Janeiro il mese scorso da scienziati dell'Università federale di Rio de Janeiro. La variante sudafricana del Coronavirus, intanto, è stata isolata anche in Olanda in una persona della regione del Brabante centrale e occidentale che è stata testata il 22 dicembre.

