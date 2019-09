Donna Flora e quel tesoro di tessere: indagini partite da una casa di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARTEROMA Tutto ha inizio da un controllo in via dell'Abbondanza, siamo a Marianella, seguendo una segnalazione, gli inquirenti bussano in casa di Flora Gianniello, una degli indagati. Spunta un piccolo tesoro di documenti: decoder, tessere sky, encoder, materiale informatico, documentazione, ma anche contanti per oltre 17mila euro. Una sorta di archivio interamente riconducibile a Franco Maccarelli, uno dei nomi chiave di questa vicenda, su cui gli inquirenti cominciano a tessere la trama di verifiche. È il 27 gennaio del 2017, il primo...