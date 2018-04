Donazzan: «Non lascio Fi, ma dico sì al partito unico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA «Non vado via, perché non sono una che cambia casacca come se niente fosse. Però penso che siano completamente da ripensare il modello organizzativo e il messaggio strategico di Forza Italia». Dunque l'azzurra Elena Donazzan non passa alla Lega, come invece da settimane mormorano i pettegoli di Palazzo. Ma la sua esclusione prima dalle liste per le Politiche e poi dalla candidatura a sindaco di Vicenza fa dell'assessore veneta all'Istruzione e al Lavoro, donna da oltre 22.000 preferenze alle ultime Regionali, un caso...