LA POLEMICA

VENEZIA Le lettere di Sergio Berlato contro Luca De Carlo continuano ad alimentare la polemica all'interno di Fratelli d'Italia. L'attuale coordinatore veneto prova a smorzare con una battuta la tensione scatenata dalle accuse del suo predecessore: «Mi sono sempre piaciuti i romanzi epistolari...». Ma l'assessore regionale Elena Donazzan chiede l'intervento formale della leader nazionale Giorgia Meloni, destinataria principale delle missive in cui l'europarlamentare descrive un clima di veleni nella definizione delle liste elettorali: «In questo modo viene deteriorata l'immagine del partito e noi rischiamo di perdere la fetta del voto di opinione».

LA REPLICA

Dopo le missive del 9, 19 e 23 giugno e dell'8 luglio, l'ultima comunicazione inviata lunedì da Berlato lamentava la sconfessione di presunti patti stretti con associazioni di categoria quali Confagricoltura, Coldiretti e il Movimento per la Cultura Rurale. Quest'ultimo è guidato da Vincenzo Forte, genero dell'eurodeputato e da lui ricandidato, tanto che in queste ore ne campeggia il santino sulla sua pagina Facebook. Il punto è che adesso al vertice di Fdi in Veneto c'è De Carlo: «Mi piace ascoltare tutti i punti di vista sulle questioni che riguardano il nostro partito replica il coordinatore perché penso che possano arricchire la discussione. Chiaro che però tengo la linea e decido da solo. Troppe promesse? Oggi siamo un partito fortemente attrattivo, che raccoglie il favore degli elettori e di quanti vogliono candidarsi. È la prova che avevamo ragione a crederci anni fa, motivo per cui in ogni provincia vogliamo avere la lista più forte possibile».

LA PREOCCUPAZIONE

L'assessore Donazzan non nasconde però la propria preoccupazione: «Spero che il partito intervenga a livello nazionale. La nostra presidente Meloni ha fatto una bandiera della lealtà e della coerenza, per cui non ci servono piccoli leader locali che danneggiano l'immagine di Fdi in Veneto. Al vertice serviva una figura di maggiore serenità e coesione, infatti è arrivato De Carlo e con lui abbiamo registrato una crescita notevole. Immagino che una forza che ora è accreditata all'8% in questa regione susciti qualche problema al piccolo leader che comandava da solo al 3%...». Donazzan è destinata a ricandidarsi in una provincia in cui, oltre a Forte, è già in campagna elettorale pure Joe Formaggio: «Dobbiamo fare i conti con la lista Zaia che porta il nome del governatore più amato d'Italia, con la Lega che è un partito molto strutturato e con una lista di amministratori radicati sul territorio. Queste beghe non ci servono proprio».

A.Pe.

