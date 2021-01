LA POLEMICA

VENEZIA Vedono e sentono, ma non parlano. Sul caso Faccetta nera, i Fratelli d'Italia di ogni ordine e grado hanno scelto la linea del silenzio, che in situazioni come questa equivale alla più chiassosa delle reazioni. Per la prima volta nella storia del Veneto, martedì il Consiglio regionale voterà una mozione di riserve nei confronti dell'assessore regionale Elena Donazzan, ma il partito evita accuratamente di difendere pubblicamente la sua unica esponente nella giunta guidata da Luca Zaia: ufficialmente per non alimentare ancora la polemica, ma secondo indiscrezioni per non irritare ulteriormente la già furiosa leader Giorgia Meloni, che per inciso ieri ha compiuto gli anni.

IL PUNTO DEBOLE

Ecco, tanto per dire: gli auguri alla presidente di Fdi abbondavano sui profili social dei vari colonnelli. A cominciare dal coordinatore veneto Luca De Carlo («Buon compleanno al mio capo!»), le cui uniche dichiarazioni sulla vicenda Donazzan non la citavano nemmeno, limitandosi ad affrontare le tensioni con la Lega: «In una situazione delicata come quella veneta non è certo il momento delle polemiche. È il momento di tirarsi su le maniche e lavorare come stiamo facendo da mesi in giunta così come in consiglio. Lavoriamo con lealtà e massimo rispetto della coalizione seppur nelle differenze che caratterizzano l'appartenenza a formazioni politiche differenti». Del resto pure il capogruppo regionale Raffaele Speranzon, nel suo comunicato sulla questione, aveva evidenziato le qualità amministrative dell'assessore («Elena Donazzan ha creato l'unità di crisi riducendo a zero i conflitti sociali...», e via di questo passo a proposito delle varie deleghe), senza neanche sfiorare il riferimento al fascismo.

Il punto sembra essere proprio questo: dalla Meloni in giù, i Fratelli non possono accettare che l'esponente veneta li abbia esposti a quello che considerano il loro unico punto debole, in un momento storico in cui vorrebbero solo capitalizzare in termini elettorali i consensi popolari di cui sono accreditati dai sondaggi. Pur arrabbiati con gli alleati leghisti, «che ora condannano quello che invece un tempo perdonavano a Giancarlo Gentilini», gli esponenti di Fdi temono addirittura che Zaia possa finire per ritirare almeno qualcuna delle deleghe a Donazzan, per esempio quella all'Istruzione. Più di qualcuno è convinto che, a quel punto, una donna forte e coerente qual è considerata lei preferirebbe lasciare la Giunta e tornare in Consiglio, rimandando a casa il supplente Joe Formaggio e mirando a diventare capogruppo.

LA CHAT

Evidentemente molto dipenderà dalla decisione che gli zaian-leghisti prenderanno nel vertice di lunedì, alla vigilia della seduta, in cui la mozione sarà votata per appello nominale. Pare che nella chat dell'intergruppo la nota mandata l'altro giorno dall'assessore ai colleghi abbia suscitato reazioni di fastidio, non bastasse già lo sdegno di Zaia, che aveva chiesto solo una lettera di scuse e non un ragionamento su vincitori e vinti. Per questo non sarà lasciata libertà di voto ai singoli consiglieri, ma verrà appunto concordata una posizione comune, che potrebbe essere quella dell'astensione. Quest'ultima non permetterebbe alla mozione di uscire da Ferro Fini, attraversare il Canal Grande ed entrare al Balbi per imporre al governatore di comunicare, «entro quindici giorni, le proprie determinazioni», come recita il regolamento.

L'europarlamentare dem Alessandra Moretti, di professione avvocato, auspica però che Zaia «si convinca a ritirarle le deleghe», anche in vista del Giorno della Memoria: «La recente esibizione canora della Donazzan non solo ne conferma il cattivo gusto ma, sotto il profilo giuridico, potrebbe configurarsi come apologia del fascismo».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA