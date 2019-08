Donatella Versace compra Villa Mondadori il rifugio degli scrittori suo per 5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMILANO «Andare a dormire è l'ultima cosa che voglio fare», diceva Donatella Versace a metà degli anni Novanta. Era l'epoca dello splendore, delle feste nella magnifica dimora di Moltrasio venduta dalla famiglia undici anni fa. Ora la bionda stilista torna sul lago: per cinque milioni di euro si aggiudica La Verbanella, una delle ville più prestigiose del Lago Maggiore, a Meina.CAMINO AUTOGRAFATOConosciuta come Villa Mondadori, fu acquistata dalla famiglia di editori negli anni Venti e ha ospitato personaggi celebri come Walt...