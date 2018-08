Donald teme che parli anche Manafort Per fermarlo è pronto a dargli la grazia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENANEW YORK Cinque condanne per frode fiscale, una per occultamento di un conto estero, e due per frode nei confronti delle banche. Paul Manafort è uscito con danni limitati rispetto alle premesse con le quali si era aperto il processo in Virginia. Potrebbe cavarsela con una condanna a meno di quattro anni, che andrebbero però aggiunti alla pena che potrebbe essergli comminata alla fine del nuovo procedimento che lo attende tra un mese a Washington, dove verrà giudicato per ostruzione della giustizia, mancata registrazione nel...