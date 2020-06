LA TRATTATIVA

ROMA Prima l'Egitto con l'intervento a gamba tesa del presidente Abdel Fattah al Sisi, poi la replica durissima di Fayez al Serraj, leader del governo di Tripoli. E ieri nella trattativa per la stabilizzazione della Libia, sono scesi in campo il presidente francese Emmanuel Macron e Donald Trump. Il capo dell'Eliseo ha denunciato il «gioco pericoloso» della Turchia nel paese Nord africano, ritenendolo una minaccia diretta per la regione e per l'Europa. «Penso che la Turchia stia giocando in Libia un gioco pericoloso, contravvenendo a tutti gli impegni presi durante la conferenza di Berlino», ha dichiarato Macron al termine di un incontro a Parigi con l'omologo tunisino Kais Saied. Quasi una risposta a quanto detto sabato scorso da un portavoce turco che aveva attaccato la Francia per «il sostegno» al generale Khalifa Haftar.

LO SCIPPO

Se non bastasse, nell'agitazione dei paesi europei che si vedono scippare la Libia da Turchia e Russia, ieri anche il presidente americano ha avuto un lungo colloquio con Macron, durante il quale sono state discusse questioni di interesse bilaterale e regionale. I due hanno concordato sulla necessità urgente di un cessate il fuoco e di una ripresa in tempi rapidi dei negoziati tra le parti libiche. Hanno anche ribadito che l'escalation militare da tutte le parti deve cessare immediatamente per impedire che il conflitto nel paese diventi più pericoloso e ingestibile.

«I libici e la Libia non hanno bisogno di ulteriori escalation, le recenti dichiarazioni e le interferenze da parte di attori esterni sono fonte di grave preoccupazione», ha insistito anche un portavoce della Commissione Ue intervenuto sullo scontro tra Serraj e al Sisi. «È importante disinnescare le tensioni e gli attori internazionali coinvolti dovrebbero lavorare a questo, non aumentarle - hanno chiarito da Bruxelles -. È cruciale uno stop immediato alle attività militari e che ci si concentri su una soluzione negoziale».

L'Europa si ricorda finalmente della Libia e interviene per dire la sua. E sempre il conflitto nel paese africano è stato al centro dell'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il collega tedesco Heiko Mass. «Ci preoccupa la situazione sul terreno - ha spiegato il capo della Farnesina -. Temiamo che le operazioni per la liberazione di Sirte possano portare a nuovi combattimenti e provocare altre vittime civili. L'Italia ha già trasmesso un messaggio di moderazione, di cui ho parlato con il collega Cavusoglu nella mia visita in Turchia mercoledì scorso. Difenderemo la Libia da ogni tentativo di partizione».

Il momento, dunque, è particolarmente delicato, tanto da far intervenire anche Washington, sebbene senza scegliere un campo preciso: più spostata verso il governo onusiano, ma con relazioni anche ufficiali con quello haftariano. Dalla Casa Bianca è arrivato il messaggio: «Più moderazione». Un invito rivolto anche agli amici egiziani.

C. Man.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA