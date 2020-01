Don Marino, l'ultima bordata: «Spariti i conti della parrocchia»

IL CONFLITTO

ALBIGNASEGO (PADOVA) Le presunte relazioni con altre donne? Sì, ma non solo. L'ultimo scandalo che ha travolto la Diocesi di Padova, quello del prete allontanato dalla parrocchia di San Lorenzo di Albignasego per non aver rispettato «l'obbligo di celibato», ora viene condito da nuovi risvolti. Al sesso si aggiungono i soldi. Di fronte alle accuse che gli vengono mosse, infatti, don Marino Ruggero incassa e rilancia. Dopo aver minacciato di «fare i nomi di preti pedofili, gay e che hanno fatto abortire le donne» ora il cinquantaquattrenne vuota il sacco e racconta altri dettagli della sua ultima esperienza da sacerdote. «Sono arrivato alla guida della parrocchia nel settembre del 2017 - spiega - e poco dopo sono scomparsi dagli uffici tutti i registri che riguardavano 10 anni di gestione economica. L'anno successivo è sparita anche la chiavetta che permetteva i pagamenti digitali. Ho presentato denuncia contro ignoti».

Secondo don Marino quella sparizione potrebbe essere riconducibile al suo nuovo metodo di gestire la parrocchia. «Quando sono arrivato ho capito che c'era un gruppo di persone che comandava tutto e decideva ogni spesa, dalle sagre ai contributi per le associazioni. Io ho voluto vedere tutto con i miei occhi e cambiare alcuni metodi. Pochi mesi dopo i registri sono spariti. Quando ho chiesto di verificarli, non c'erano più: mi sono trovato davanti un buco temporale di dieci anni. Delle domande me le faccio».

Dopo aver incontrato il suo successore don Giovanni Brusegan, don Marino torna a difendersi dalle accuse di aver avuto rapporti con altre donne. «Cosa significa rapporti? Se parliamo di un abbraccio, un aperitivo o un bacio di auguri, allora sì. Sono sempre stato fatto così. Ma se parliamo di altro, allora devono dimostrarlo con prove chiare». Prove che la Diocesi di Padova sostiene però di avere. Per questo lo ha messo sotto processo canonico.

Nella piccola comunità di San Lorenzo di Albignasego, secondo comune più popoloso della provincia padovana, confidenze e pettegolezzi corrono veloci di bocca in bocca, accompagnati da clamore e indignazione. C'è chi parla di conti economici che non tornavano e chi invece spiffera di «cimici nascoste in canonica» (particolare non confermato dalla Curia).

In paese il gruppo dei parrocchiani schierati con don Marino è ben nutrito, come dimostrano le mille firme raccolte per chiedere chiarezza (tra cui quella del consigliere del M5S Marco Gionfriddo). Tra le più agguerrite c'è Teresa, un'elegante signora al bancone del bar davanti alla chiesa: «Perché chi ha screditato don Marino sta nascosto nell'ombra? Tirino fuori le prove, altrimenti restano solo chiacchiere». Un uomo al tavolino accanto è sicuro: «Il motivo sono i soldi, non le donne. Lui ha scoperto alcuni ammanchi e una gestione piuttosto incontrollata delle finanze. Qualcuno ha rischiato grosso e per questo hanno deciso di fargliela pagare. Negli ultimi due anni la sagra ha fatto guadagni impensabili rispetto a prima. E allora prima dove finivano i soldi?». La Diocesi però parla di altro, accusandolo di «comportamenti non consoni allo stato clericale».

