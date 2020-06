Prima del Covid i B&B erano fra i pochi settori dell'economia italiana che crescevano a ritmi cinesi. La domanda era così alta, soprattutto dall'estero, che nelle moltissime località turistiche italiane non si contavano le ristrutturazioni di case da destinare ad affitti brevi via internet. «Anch'io ho trasformato una casa di famiglia in bed and breakfast - dice da Sorrento Alessio Savarese - Ma io sono un geometra e nel recente passato mi sono sempre capitate un paio di ristrutturazioni all'anno di appartamenti da destinare ai turisti. Il crollo della domanda specialmente dall'estero significa anche l'azzeramento di gran parte dell'edilizia nelle località più legate ai flussi turistici». Risultato? C'è un crollo dei prezzi non tanto fra le offerte di qualità più alta (case con piscina o in posizioni pregiate) ma in quelle alla portata di redditi medi o bassi. Nei paesi della seconda fascia della costiera amalfitana, ad esempio, non è difficile trovare pernottamenti sui 30 euro a notte anche per luglio. Anche a Roma i B&B più lontani dal centro o dalle metro presentano offerte assai più basse di quelle del 2019, con sconti anche del 35%. «Il punto è che la domanda latita - assicura Ernesto Martini, gestore di un B&B del centro di Firenze - Speriamo nella ripresa dei voli con la Francia in questi giorni. Intanto mi era rimasta una prenotazione per fine mese da una famiglia abruzzese che ieri mi ha telefonato per disdire. E ho detto tutto».

