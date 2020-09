LA STORIA

BELLUNO Il gatto selvatico mette su famiglia: l'esemplare avvistato per la prima volta nel 2014 nel Parco delle Dolomiti Bellunesi ora ha anche un piccolo. In un fermo immagine, diffuso ieri dall'Ufficio comunicazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia che sta studiando l'esemplare, si possono vedere due gatti selvatici: mamma e piccolo, che uno dietro all'altra, percorrono la parte orientale del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Si tratta della prima riproduzione accertata di questo esemplare nel Bellunese.

LO STUDIO

Il Felix Silvestris, dal pelo morbidissimo fra le nuance del giallo e il nocciola, è oggetto di uno studio pluriennale condotto dal Parco e dall'Università Ca' Foscari Venezia. Per la prima volta si hanno prove certe della riproduzione di questa specie nel contesto delle Dolomiti bellunesi. Grazie ad un progetto triennale di dottorato di ricerca in Scienze Ambientali all'Università Ca' Foscari Venezia, la dottoressa Arianna Spada, sotto la supervisione del professore Stefano Malavasi sta indagando, attraverso l'uso di fototrappole, la presenza e la distribuzione di questa specie, assai elusiva, all'interno dell'area protetta.

IL MONITORAGGIO

Il gatto selvatico è stato segnalato nel Parco per la prima volta, nel 2014, grazie ad un progetto curato in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Venezia. Fu rivisto solo quattro anni dopo, nel febbraio 2018. Da allora la specie è stata monitorata attraverso l'uso di fototrappole ma, fino ad oggi, non erano mai stati raccolti dati sulla sua riproduzione all'interno dei confini del Parco. Si tratta della prima nascita certa. I dati raccolti non solo nell'ambito di questo progetto, ma grazie anche alla collaborazione con i Carabinieri Forestali e attraverso progetto Il sentiero dei lupi. «Questo nuovo dato - ha dichiarato il presidente del Parco Dolomiti Bellunesi, Ennio Vigne è il frutto della collaborazione con l'Università Ca' Foscari Venezia e testimonia dell'impegno costante del Parco nell'ambito delle ricerche scientifiche, uno dei principali scopi dell'Ente». Il professor Stefano Malavasi prosegue: «La conservazione della biodiversità dovrebbe essere il fine ultimo delle ricerche zoologiche e bio-ecologiche. Il lavoro che stiamo svolgendo è un ottimo esempio di come la ricerca e lo studio possano essere poste al servizio del territorio e della natura». Purtroppo uno di questi esemplari di gatto selvatico che popolano le Dolomiti fu vittima, nel novembre del 2019, di un cacciatore in Alpago, nel Bellunese. Anche per questo la zona in cui la famiglia si è insediata viene tenuta nascosta.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

