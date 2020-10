A NORDEST

BELLUNO Pericolo scampato. La giornata, vissuta tutta con il fiato sospeso, è terminata con l'immancabile conta dei danni, ma fatta eccezione per qualche disagio alla circolazione è andata meglio del previsto. Le previsioni da allarme rosso avevano spinto il prefetto di Belluno, Adriana Cogode, a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado in diversi comuni della provincia. Cancellata anche una serie di eventi sportivi previsti per il pomeriggio. Una misura che ha limitato fin dal mattino il traffico in provincia di Belluno. Subito schierati, in città, cinquanta volontari della protezione civile che hanno presidiato gli accessi alle scuole rimandando a casa le persone che, non al corrente dell'ordinanza, si sono presentate ai cancelli. Tra loro anche un professore che ha chiesto di entrare comunque ma si è visto costretto a desistere.

LA GIORNATA

In mattinata ci sono stati due incidenti stradali, riconducibili alle condizioni meteo avverse. In entrambi i casi i conducenti dei mezzi coinvolti hanno riportato solo qualche ferita e sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale. Il più grave dei due è avvenuto nel territorio comunale di Sedico in località la Stanga. Un 26enne al volante di una Ford Fiesta ha perso il controllo del mezzo mentre procedeva da Belluno verso Agordo e dopo aver attraversato la carreggiata è finito dentro il Cordevole. Il ragazzo si è messo in salvo autonomamente ma è stato comunque accompagnato in ospedale ad Agordo per accertamenti. Vigili del fuoco subito al lavoro ma recuperare l'auto è risultato impossibile. L'acqua si è alzata fino a far scomparire le lamiere. Il Cordevole tra l'altro è stato monitorato per l'intera giornata in particolare in relazione all'erosione delle sponde ma al momento non sono emerse particolari criticità. Lungo la 203 Agordina è stata segnalata anche la caduta di qualche masso: il versante dopo Vaia risulta instabile e ogni volta che piove si possono verificare dei distacchi di roccia.

STRADE CHIUSE

Peggio è andata invece sul fronte della viabilità. Le precipitazioni abbondanti hanno causato uno smottamento in comune di Valle di Cadore che ha interrotto la Statale 51 di Alemagna. L'emergenza è rientrata nel giro di un'ora. In mattinata la viabilità del passo Cimabanche era stata interrotta tra Misurina (Auronzo) e Carbonin (Dobbiaco) a causa della caduta di alcuni rami in carreggiata. Altre criticità sono state segnalate anche in Agordino, nel territorio comunale di Gosaldo, e nel Feltrino: a Seren del Grappa si è resa necessaria la chiusura della strada Bocchette che era per altro già interdetta al traffico in relazione all'allerta meteo.

Viste le previsioni, dunque, è andata meglio di quello che si poteva immaginare con i danni tutto sommato limitati e ripristinati in fretta grazie alla macchina dei volontari di protezione civile (e vigili del fuoco) che in provincia di Belluno è sempre pronta ad entrare in azione ogni volta che le previsioni prevedono un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA