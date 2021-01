POLITICA IN LUTTO

DOLO (VENEZIA) Per dirla alla De Andrè, la sua era una politica in destinazione ostinata e contraria. Alberto Polo, 46 anni, sindaco di Dolo (Venezia), aveva fatto dell'educazione e dei modi pacati il fulcro della sua rivoluzione gentile. Il primo cittadino della cittadina della Riviera del Brenta è morto ieri mattina in ospedale a Mirano, in seguito alle complicazioni legate al tumore contro cui stava lottando da oltre un anno e mezzo. Polo, già eletto nel 2015, si era ricandidato vincendo nuovamente le elezioni a settembre. Era sceso in campo nonostante la malattia, proprio come Jole Santelli, la governatrice della Calabria scomparsa lo scorso 15 ottobre. Il primo cittadino, operato nel 2019, stava rispondendo bene alle cure. Il male, a quanto dicono i suoi collaboratori più fidati, stava regredendo. Le terapie, però, lo affaticavano molto. Anche domenica sera era andato in ospedale per dei dolori collegati appunto alle medicine. I medici l'hanno trattenuto per la notte e ieri il primo cittadino è morto, a causa di un malore, intorno alle 11.30. La sua scomparsa è stato un fulmine a ciel sereno: il 29 dicembre Polo aveva presidiato, come sempre, l'ultimo consiglio comunale dell'anno e il 31 dicembre aveva postato sulla sua pagina Facebook un videomessaggio di auguri di buon anno ai suoi cittadini.

La notizia ha sconvolto il mondo della politica veneziana e veneta, Polo nell'ultimo ventennio è stato un perno del partito democratico e della vita amministrativa della Riviera del Brenta: consigliere comunale nel 2000, assessore alla Cultura nel 2005, capogruppo di opposizione nel 2010 e sindaco e consigliere della città metropolitana 2015. Si era opposto, insieme ai comitati, alla realizzazione della maxi opera da 1,7 milioni di metri cubi, Veneto City, e da neo primo cittadino aveva dovuto affrontare i danni enormi del tornado che l'8 luglio del 2015 aveva spezzato mezza Riviera del Brenta. Apprezzato da colleghi e avversari per la sua competenza e per i modi eleganti: il suo stile era quanto di più lontano potesse esserci dai toni violenti del moderno sbraitare dell'ultima generazione di politici. Ora il testimone passerà temporaneamente al suo vice, Gianluigi Naletto, in attesa della prossima finestra elettorale. Covid permettendo, quindi, Dolo potrebbe tornare al voto in primavera.

LE REAZIONI

Tanti i messaggi di cordoglio. «Una perdita grave per il territorio metropolitano e per tutti coloro che ne hanno apprezzato le grandi doti umane», ha scritto in un post il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. «Un amministratore serio, responsabile, legato da un sentimento profondo d'amore verso la sua Comunità», ha aggiunto il sottosegretario all'Interno Achille Variati. «Una persona dotata di grande sensibilità e umanità. Un amico prima che un amministratore», il commento del collega di partito e senatore Andrea Ferrazzi. «Se ne va un grande sindaco che ha saputo incarnare con responsabilità e dedizione il suo ruolo istituzionale, il suo ricordo resterà vivo nella comunità di Dolo», è il saluto del presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte. «Era un uomo troppo giovane per essere strappato ai suoi affetti - sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella - aveva qualità e sensibilità che sono preziose per la vita pubblica».

Davide Tamiello

