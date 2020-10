VENEZIA Una stamperia di soldi falsi in una cucina all'interno di un appartamento a Dolo, in Riviera del Brenta: l'hanno scoperta i carabinieri che mercoledì sera hanno bussato alla porta dell'appartamento su mandato della procura di Siracusa che stava indagando su un giro di soldi falsi immessi nel mercato italiano. Il blitz ha portato all'arresto del proprietario dell'appartamento, Fabio Da Prat, 45 anni di Dolo; la compagna Serena Spadoni, 43 anni nata a Venezia (ora scarcerata e destinataria di un obbligo di dimora) e Roberto Boscardini, 42 anni nato a Camposampiero (Padova) ma residente a Bologna. A tutti è contestata l'accusa di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. In casa del veneziano sono stati trovati oltre 8.480 euro di banconote false in tagli da 20 euro e tutto il materiale per la falsificazione delle banconote. Sequestrati una pressa, uno stampino in legno a sfondo liscio, due stampi in materiale gel-gomma trasparente con l'effige della Madonnina delle banconote da 20 euro, dei cartoncini che sono il negativo dell'effige della stessa Madonnina (inserita nella banconota da 20 euro, ndr), un timbrino di legno con impressa la figura della stessa Madonnina, una boccettina di inchiostro biancastro per timbri, due rotolini biadesivi trasparenti e dei cliché tipografici in materiale plastificato per la produzione di banconote. Il tutto per un controvalore di circa 35mila euro. Sempre mercoledì sera, però a Bologna, nell'appartamento di Boscardini, è stato trovato altro materiale per la fabbricazione di denaro falso oltre a della droga e a tutto l'occorrente per preparare dosi fatte in casa. Per questo è stata arrestata la moglie quarantaseienne di Boscardini.

Nicola Munaro

