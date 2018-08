CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dodici braccianti agricoli di origine africana hanno perso la vita ieri pomeriggio in uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti sulle strade della Puglia. Un incidente con la dinamica simile a quello di sabato scorso a distanza di pochi chilometri, dove avevano perso la vita altri quattro braccianti africani e per il quale è già stata aperta un'inchiesta della magistratura per caporalato. E quello di ieri ha visto le prese di posizione dal premier Giuseppe Conte ai ministri e vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Intorno alle 15...