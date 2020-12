«Dobbiamo studiare bene gli effetti della scossa di ieri in Croazia, perché è stata percepita a distanze importanti in tutto il Nordest d'Italia e perfino a Napoli. Quanto alla centrale nucleare di Krsko, non mi preoccuperei più di tanto, perché allo stato attuale non registriamo movimenti sismici apprezzabili nella sua area». Alessandro Rebez, sismologo dell'Ogs di Trieste (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), è uno dei padri della mappa del rischio sismico in Italia e in queste ore è impegnato proprio nell'analisi di quanto avvenuto in Croazia.

Dottor Rebez, questo terremoto è correlabile a quelli del Nordest?

«Certamente. La placca africana spinge verso Nord e quindi esercita una pressione anche sulla placca adriatica, che interessa una vasta area transnazionale».

Abbiamo assistito a un sisma nel Veronese, peraltro.

«Infatti. Un terremoto di 4,4 gradi Richter. E se ricordate a marzo avevamo registrato un sisma significativo nella zona di Zagabria».

Dunque lei ci spiega che l'Adriatico, o meglio la faglia sottostante, spinge sulle Alpi?

«Esatto. Il meccanismo è responsabile anche della formazione dell'arco Alpino che cresce soltanto di qualche millimetro all'anno. L'innalzamento della catena himalayana invece, si misura a centimetri».

Come osservate tali fenomeni?

«Con la tecnologia Gps: possiamo notare le tendenze e le velocità dei movimenti, che ad esempio in Grecia sono molto più rapidi. Certamente non possiamo prevedere dove potrà avvenire un sisma importante».

E i terremoti ricorrenti sulle Alpi Giulie e in Carnia fra Friuli e Slovenia?

«Sono parenti più stretti di quello devastante del 76, la cui intensità per inciso era appena di un decimo di grado Richter superiore a quella attuale in Croazia».

Insomma: da Asiago a Zagabria il discorso sismico è il medesimo?

«Con qualche importante differenza: nel 76 una faglia si muoveva sotto un'altra, in questo caso invece dobbiamo parlare di faglie trascorrenti, che si muovono nei millenni in forma autonoma».

Veniamo alla centrale di Krsko: quando fu costruita, nei primi anni 80, le conoscenze del tempo assicuravano una piena sicurezza del sito.

«È vero, sono passati diversi decenni e oggi sappiamo molto di più sull'intero campo sismologico e in particolare sui meccanismi che governano le faglie. Se la si dovesse realizzare oggi, sarebbe opportuno selezionare un sito diverso. Ma questo non significa che l'impianto rappresenti un pericolo: non abbiamo elementi per sostenere una tesi del genere».

Ma perché lei afferma che attualmente il rischio non esiste?

«Prima di tutto la scossa in Croazia è avvenuta a 70-80 chilometri da Krsko. La situazione apparirebbe assai diversa se nella zona della centrale avessimo una molteplicità di eventi sismici significativi. E per ora non è così. Attualmente poi servono coefficienti di costruzioni e in generale applicazioni tecnologiche molto diverse. Oggi anche i movimenti delle faglie vengono studiati andando a ritroso nel tempo fino a 40mila anni».

