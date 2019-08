«Dobbiamo fare come a Ibiza perquisire chi entra nei locali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Come gestori delle discoteche ci costituiremo parte civile in questa inchiesta sulla tragedia di Corinaldo. Ma molte cose dovrebbero cambiare. Servirebbe più formazione per chi deve garantire la security. E dovrebbero consentirci di perquisire chi entra nei locali come avviene, ad esempio, a Ibiza».Maurizio Pasca, salentino, è il presidente del Silb, il sindacato nazionale dei locali da ballo. L'intero settore, dopo i morti della discoteca Lanterna Azzurra per la calca causata dallo spray al peperoncino, è stato chiamato a una...