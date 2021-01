Con la sua componente Centro democratico nel Misto della Camera, sembra diventare l'ago della bilancia. «Abbiamo finora raccolto le adesioni di 12 deputati», conferma Bruno Tabacci, «sicuramente, al Senato ci sono più difficoltà, ma non dispero che si possa riuscire».

Hanno aderito soprattutto ex grillini?

«Sì e credo sia positivo riportare nell'ambito del centro-sinistra esponenti usciti da M5S. Un recupero, che mette in sicurezza quest'area politica».

Pensa che riuscirete a mettere insieme i voti necessari in Parlamento?

«Se anche al Senato avremo le risposte ottenute alla Camera, è possibile. Il capo dello Stato ha fatto capire la sua contrarietà a una maggioranza ottenuta con voti sparsi e isolati. Lavoriamo a un polo di centro moderato, che sia inserito in una coalizione di centro-sinistra e possa poi presentarsi alle elezioni. Di questo polo, sono convinto possa diventare proprio Conte l'immagine e il leader, rivendicando il ruolo importante avuto nel recupero del rapporto con l'Europa e nell'affrontare l'emergenza della pandemia».

In questo progetto è coinvolto anche Clemente Mastella?

«Mastella lo segue a distanza. Al Senato, potrebbe farne parte la moglie, la senatrice Sandra Lonardo. In FI ci sono parlamentari che guardano con simpatia a un nuovo polo moderato che con i suoi voti riesca a salvare la legislatura».

Si sta formando la pattuglia dei famosi «responsabili»?

«È un progetto politico in risposta al cinismo di Renzi che ha fatto un gesto disperato. In questo progetto è inclusa la visione di una legge elettorale proporzionale, più congeniale all'Italia».

