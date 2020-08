IL GIALLO

PALERMO Anche l'esercito si mobilita per le ricerche di Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso a Caronia due settimane fa. Un giallo, quello del piccolo e della madre, Viviana Parisi, trovata morta l'8 agosto nella boscaglia, sotto un traliccio dell'alta tensione, che pare molto lontano dalla soluzione. Col passare del tempo la zona perlustrata per trovare il bambino si è allargata. Sono stati dragati laghi, controllati pozzi. Quattro cani molecolari, esperti nel ritrovamento di resti umani, battono la zona ininterrottamente. Un'area di 7 chilometri quadrati fitta di boschi che vigili del fuoco, volontari, carabinieri solitamente impiegati nella caccia ai latitanti e, da oggi anche l'esercito con uomini e mezzi della Brigata Aosta, stanno battendo palmo a palmo. Il padre di Gioele, Daniele Mondello, dj come la moglie, ieri ha rivolto un appello su Facebook chiedendo aiuto per le ricerche: «Invito tutti quelli che si vogliono unire a presentarsi mercoledì 19 agosto presso il centro di coordinamento sulla SS113 al distributore di benzina IP di Caronia. Saremo lì intorno alle 7.30. Vi ringrazio anticipatamente». Parallelamente alle ricerche proseguono le indagini per capire cosa sia accaduto a Viviane e Gioele. La donna era terrorizzata. Sotto choc, dopo l'incidente avuto in autostrada il 3 agosto, ha afferrato il figlio e con lui è corsa verso la boscaglia. Viviana era fragile, in cura con psicofarmaci.

