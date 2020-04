IL NODO

VENEZIA Da due mesi in Veneto sono forzatamente a casa poco meno di 700.000 bambini e ragazzi, fra cui circa 360.000 iscritti a nidi, scuole dell'infanzia e primarie, under 10 che secondo alcuni esperti non sarebbero in grado di rispettare autonomamente il distanziamento sociale, nella pur remota ipotesi in cui venissero riattivati i servizi educativi e scolastici. Se dal 4 maggio riaprirà la gran parte delle aziende e i genitori torneranno al lavoro, ma i nonni (per chi ce li ha) dovranno continuare ad essere protetti dal contagio, chi penserà ai più piccoli? È il grande nodo da sciogliere in una decina di giorni, motivo per cui già oggi pomeriggio l'assessore Elena Donazzan porterà il tema nella Conferenza delle Regioni, durante la video-seduta della commissione Istruzione e Lavoro.

LE ALTERNATIVE

Le due deleghe permettono all'assessore Donazzan di vedere entrambe le facce della medaglia. «Finora dice il dibattito si è esaurito sulla questione della chiusura delle scuole: sì, no, punto. Invece servono delle alternative. Davanti abbiamo ancora qualche settimana di didattica a distanza, lezioni che i ragazzi delle superiori possono anche seguire da soli a casa, mentre alle medie e soprattutto alle elementari no. Dopodiché comincerà l'estate: cosa succederà se non saranno autorizzati i centri estivi e le attività sportive? Per questo torno a dire che, in un anno straordinario qual è questo, bisognerebbe riaprire in via straordinaria le scuole almeno per tutto giugno, ovviamente rispettando le indicazioni del comitato scientifico della Sanità su distanze, turni, mensa e così via. Occorre recuperare competenze ma anche normalità, i ragazzi hanno bisogno di tornare alla relazione con i compagni e con gli insegnanti».

GLI INCENTIVI

Ma i docenti non possono essere i babysitter dei loro alunni, replicano i sindacati di settore, ricordando fra l'altro che per molti precari i contratti si interrompono con il termine dell'anno scolastico così com'era stato fissato. «In ogni caso aggiunge Sandra Biolo, segretaria regionale della Cisl Scuola anche gli studenti hanno diritto alla pausa estiva, dopo mesi in cui comunque sono stati impegnati nella didattica a distanza, con grande cura anche da parte di maestri e professori. Piuttosto bisogna chiedere più incentivi al Governo, affinché confermi la volontà di prolungare il congedo parentale per 15 giorni al mese al 50% della retribuzione e il bonus per il babysitting da 600 euro. Per quanto sia desolante vedere vuoti gli edifici scolastici, il pericolo di contagio è così grande che dobbiamo tirare avanti con le videolezioni fino a giugno, tamponare l'estate con i sostegni economici e ripartire in sicurezza da settembre».

IL PROTOCOLLO

Ma già in settimana la Federazione italiana scuole materne, che in Veneto rappresenta 93.000 bimbi da 0 a 6 anni iscritti alle paritarie, avvierà un confronto con la Regione. «Come le associazioni di categoria per le aziende spiega il presidente Stefano Cecchin così anche noi proponiamo un protocollo per la ripresa non delle attività scolastiche, che abbiamo capito resteranno sospese fino a settembre, ma almeno dei servizi socio-educativi e ludico-didattici, per luglio e agosto ma possibilmente anche prima. Siamo pronti ad attuare tutte le misure necessarie: misurazione della temperatura, accompagnamento da parte dei genitori solo fino all'uscio, disinfezione immediata delle mani e disponibilità di colonnine di gel igienizzanti, obbligo di mascherina per gli educatori, contingentamento delle presenze tramite turni diversi e orari allungati. Insomma, tutto quello che serve, purché possiamo sostenere i genitori e aiutare i bambini, ora segregati in un bozzolo materno che rischia di far regredire a una dimensione infantile anche quelli che fra qualche mese dovranno iniziare la scuola primaria».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA