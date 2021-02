Distanziamento sociale e bisogno di risparmiare sui trasporti. Vaccini, l'attesa dei più anziani che si sentono scavalcati dai più giovani. La preoccupazione di chi è chiuso in casa, in quarantena, e non riceve telefonate da chi dovrebbe mantenere i contatti con le persone positive. E poi le fake news, come quella che vorrebbe i vaccini collegati ad una App dello smartphone attraverso la quale le persone verrebbero tutte monitorate e controllate.

Sono alcune delle domande giunte alla redazione del Gazzettino che abbiamo girato alla Regione del Veneto e pubblicato, con le risposte, in questa pagina. Va detto che sul tema del coronavirus esistono Faq (Frequently asked questions, letteralmente domande poste frequentemente) sia sul sito della Regione del Veneto che del ministero della Salute e anche dell'Istituto superiore di sanità. Al ministero c'è ancora chi chiede quanto tempo sopravvive il nuovo coronavirus sulle superfici e ancora non ci sono evidenze scientifiche certe, si va da alcune ore sulla carta a fino a diversi giorni su plastica e acciaio inox, motivo per cui resta il consiglio di pulire gli oggetti usati frequentemente, come ad esempio il telefono cellulare. (al.va.)

