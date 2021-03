Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Mi dichiaro dispiaciutissimo per il disappunto che ho causato agli studenti del suo Liceo per la mia mancata presenza». Esordisce così il giudice Borsellino nella sua ultima lettera, lasciando poi alla studentessa il numero diretto dell'ufficio alla Procura di Palermo: «Spero che la prossima volta Lei sarà così gentile da contattarmi personalmente».Tanti i temi trattati in quelle tre risposte che rappresentano una sorta di ultimo...