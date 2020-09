IL CASO

VENEZIA Più che una bega elettorale, una scatola cinese. La vicenda che arriva dal Vicentino, a risvegliare una campagna altrimenti sonnolenta, racchiude in sé tante storie: un candidato di centrosinistra che accusa un militante di destra di avergli spruzzato addosso il gel disinfettante, dopo averlo visto parlare di diritti civili con una famiglia immigrata; l'annuncio di una contro-denuncia per diffamazione; la faida interna per cui la big di un partito solidarizza con l'avversario. È successo tutto a Montecchio Maggiore, attorno al mercato settimanale che ieri pullulava di banchetti per le Regionali.

IL FATTO

C'era il gazebo di Jacopo Giraldo, 23enne in corsa con Europa Verde, che da fine luglio ogni venerdì distribuisce volantini sui temi che gli sono più cari: ambiente, istruzione, diritti e, fra questi, anche quelli dei migranti e degli omosessuali. Ma di fronte c'era anche la tenda di Fratelli d'Italia, con il poster di Vincenzo Forte, già coordinatore provinciale del partito. E più a destra c'erano pure i tavoli della Lega e del Movimento 5 Stelle. Racconta lo studente universitario Giraldo, laurea triennale in Matematica e ora la magistrale in Filosofia: «Si è fermata una signora araba, con i due figlioletti. Allora mi sono avvicinato per esporre il mio programma: l'ecologia, la cittadinanza attiva, l'integrazione che io preferisco chiamare coabitazione, i diritti lgbt. Neanche il tempo di girarmi verso il gazebo di Fdi e ho visto arrivare gli spruzzi di disinfettante sui manifesti, sulle bandiere, sulle spillette. Gli schizzi sono piovuti fino ai miei indumenti. Ho guardato l'uomo che teneva in mano il flacone: Non si fa così, gli ho detto. Lui non ha avuto nemmeno la forza di negare, anzi mi ha risposto: Questa è libera concorrenza. Al che ho replicato: Libera delinquenza, forse. Ero attonito, per me la politica è la promozione del dialogo, invece mi è stato lanciato un messaggio opposto: disinfettati dopo aver parlato di diritti con gli stranieri. Violenza pura, mentre gli attivisti di Lega e M5s non hanno detto una parola».

LE REAZIONI

Di fronte a questa versione dei fatti, i vertici di Europa Verde hanno promosso un incontro di solidarietà, guidato dal coordinatore nazionale Angelo Bonelli, che si è rivolto idealmente alla leader di Fdi: «Questo schifo non può essere tollerato, vero Giorgia Meloni?». La responsabile veneta Luana Zanella, insieme alla consigliera uscente e ricandidata Cristina Guarda, ha rincarato la dose: «È questo il Veneto che Luca Zaia, accompagnandosi con queste persone, vuole continuare a costruire?». Ma ad ardere è stato soprattutto il fuoco amico dell'assessore regionale Elena Donazzan, in corsa per la riconferma e arcinemica di Sergio Berlato, di cui il dirigente Forte è il genero: «Ho chiamato personalmente il giovane candidato dei Verdi per scusarmi a nome di Fratelli d'Italia per un gesto che ha il sapore dell'intimidazione. Mi auguro che il candidato, i cui sostenitori si sono macchiati di questo pessimo episodio che nulla ha a che vedere con lo stile di Giorgia Meloni e del nostro partito, prenda prontamente le distanze». Nemmeno per idea: «I signori che erano al gazebo ha annunciato Forte nel pomeriggio stanno andando dai carabinieri a sporgere denuncia per diffamazione. In un mercato dovrebbero esserci tanti testimoni e invece nessuno ha visto nulla. Qui qualcuno cerca solo visibilità in campagna elettorale».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA