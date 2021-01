LA SVOLTA

MILANO Salvini lo aveva detto: «Si chiude entro questa settimana e la prossima si corre». E così è stato fatto alla lettera con una meta-conferenza stampa tenuta ieri dal presidente della Lombardia Fontana solo per elencare i nomi della nuova giunta rinviandone la presentazione, e tutte le domande, a oggi.

E' ufficiale così l'uscita senza altri incarichi di Giulio Gallera, ormai ex assessore al Welfare sostituito da Letizia Moratti, che diventa anche unica vicepresidente della Regione e per molti candidata in pectore alla successione di Fontana tra due anni e forse prima.

Un'operazione architettata non solo da Salvini, ma anche da Giorgetti che tenta in ogni modo di allargare al centro e a figure della società civile l'area leghista. Anche se all'ultimo minuto è arrivato pure il timbro di Berlusconi: «Con il dottor Gallera abbiamo concordato di utilizzare in altro modo in Forza Italia la sua competenza e le sue capacità di lavoro, dimostrate in 26 anni di militanza nel nostro movimento. Ho voluto personalmente Letizia Moratti in questo ruolo, a fianco del presidente Attilio Fontana, per rafforzare ulteriormente, con la sua credibilità e il suo prestigio, l'efficienza e l'autorevolezza della guida della Regione, simbolo del buon governo del centro-destra».

Altri segnali giorgettiani sono l'ingresso in giunta con la delega di peso delle Attività produttive di Guido Guidesi, ex sottosegretario per i Rapporti col Parlamento, e dell'ex canoista Antonio Rossi come sottosegretario allo Sport. La salviniana Alessandra Locatelli, ex ministro per la Famiglia, subentra invece sullo stesso tema a Silvia Piani, mentre lo spostamento sempre in casa Lega di Alessandro Mattinzoli alla Casa e housing sociale porta all'uscita di Martina Cambiaghi. L'ex vicepresidente Fabrizio Sala di Forza Italia perde infine il vicariato, ma aggiunge alla delega all'università quella all'istruzione.

Gallera non è l'unico a uscire di scena, ma è quello a cui Fontana dedica un pensiero personale: «Ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l'avvicendamento». Una decisione rinviata il più possibile per paura che indebolisse tutta la giunta, ma risultata inevitabile dopo che l'assessore aveva dichiarato alla Stampa di non ritenere urgente richiamare dalle ferie medici e infermieri per le vaccinazioni.

MISSION IMPOSSIBLE

Ora il testimone passa alla Lady di ferro, anche se a lei non piace definirsi così, che ha passato le festività a prepararsi per quella che sente come una missione in tempo di guerra. Vedova del petroliere Gianmarco Moratti, ha figli e nipoti, l'impegno come finanziatrice di San Patrignano e Entrepreneurship 4 impact, un progetto per l'Africa con l'Università Cattolica, ma vuole impegnarsi ancora in politica per innovare di più. Era disponibile, anche se con qualche riserva, a sfidare il suo vecchio direttore generale del Comune di Milano, Giuseppe Sala, e si è buttata subito in questa nuova sfida.

L'unica richiesta, oltre al ruolo di primo piano che le sarebbe stato offerto fin da subito da Fontana e Giorgetti, è stata di poter incidere come fece da presidente della Rai col digitale e il segretariato sociale, da ministro dell'Istruzione con varie riforme e da sindaco di Milano con la candidatura all'Expo e l'ecopass. La sua fissazione è di lasciare comunque un segno, anche a costo di ricevere critiche. Ora l'aspettano l'emergenza della regione con l'indice di contagio più alto d'Italia e la lunga campagna di vaccinazione, ma poi facendo leva su quella collaborazione pubblico-privato da lei sempre auspicata cercherà di non lasciare il sistema sanitario come l'ha trovato.

Francesco Gentile

