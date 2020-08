L'EMERGENZA

PARIGI «Non ce la facciamo, aiutateci» il grido di allarme e di dolore è arrivato venerdì sera dal primo ministro della repubblica di Mauritius Pravind Jugnanuth. Ha ceduto quando ha visto che la marea nera cominciava ad arrivare sulle spiagge. Ormai minaccia il paradiso: la riserva del Blue Bay Marine Park, che è il luogo di snorkeling più famoso del paese, si trova a meno di un chilometro. Potrebbe essere solo l'inizio: nei serbatoi della Wakashio ci sono 4mila tonnellate di carburante, tra petrolio e oli combustibili.

Il cargo, proprietà di una società giapponese e registrato a Panama, si è arenato il 25 luglio al largo dell'atollo, si è incagliato in una barriera corallina di Punta d'Esny, un'area umida-salmastra, colonia di molte specie protette. L'equipaggio è stato subito evacuato. Le stive sono vuote, ma la minaccia è nei serbatoi. Il cattivo tempo ha reso difficili le operazioni di soccorso e le correnti hanno provocato una fessura nello scafo.

L'APPELLO

Da 48 ore la Wakashio ha cominciato a riversare una scia nera nelle acque cristalline dell'arcipelago. La catastrofe potrebbe essere non solo ambientale, ma anche sociale, economica, umana, per un paese che vive soprattutto di turismo e pesca. E che appena due mesi fa aveva gridato alla salvezza, di avere, primo in Africa orientale, definitivamente sconfitto l'epidemia: nessun caso di Covid da settimane, dopo una prima ondata che aveva provocato dieci morti.

Ieri il governo ha lanciato un appello alla Francia: la Reunion, territorio francese d'oltremare, dista appena duecento chilometri. «È la prima volta che ci troviamo ad affrontare una catastrofe di queste proporzioni, non abbiamo le capacità e le tecnologie per rimuovere una nave incagliata» ha detto il premier, dichiarando lo stato di emergenza ecologico. Il presidente Macron ha risposto subito presente: «Quando la biodiversità è a rischio, c'è urgenza di agire. La Francia è accanto al popolo di Mauritius». Aerei militari e una portaerei sono partiti con materiale per frenare l'onda nera e agire sul cargo. Sulle rive, la popolazione ha cominciato a organizzarsi. Per arginare l'onda nera di idrocarburi, sono state sistemate barriere di paglia ed è stato lanciato un appello a raccogliere capelli. Il dispositivo ancestrale creare tele di capelli e anche peli e crine di animali per assorbire l'olio pare sia più efficace che astruso.

E comunque finora nient'altro ha funzionato per chiudere la ferita che si è aperta nello scafo del cargo. Il governo ha per ora smentito le voci che parlano di un lento affondamento della prua della nave, cosa che potrebbe provocarne lo spaccamento in due e la fuoriuscita senza più controllo di carburante. Gli abitanti dell'isola sono già in rivolta, molti chiedono le immediate dimissioni del governo, apparso ora disarmato e prima troppo preoccupato a sdrammatizzare. Secondo Happy Khambule, di Greenpeace Africa, sono migliaia le specie animali che rischiano di «affogare in un mare nero di inquinamento, con conseguenze gravissime per l'economia, la sicurezza alimentare e la salute di Mauritius». Secondo la Nagashiki Shipping, società proprietaria della Wakashio «le cattive condizioni del mare degli ultimi giorni hanno provocato una breccia a tribordo, all'altezza del serbatoio». La società ha assicurato che ora «sono all'opera tutte le misure per prevenire una fuoriuscita di carburante e che sono già cominciate le operazioni di pompaggio». Il ministero dell'Ambiente dell'arcipelago ha però in parte smentito, ammettendo che tutte le operazioni per «stabilizzare il cargo o pompare il petrolio finora sono state un fallimento».

L'INTERVENTO FRANCESE

Da giovedì, sono circa 400 le tonnellate di carburanti che si sono riversate in mare, appena un decimo dei 1183 metri cubi di olio che si trovano nei serbatoi della Wakashio. Per ora, soltanto uno dei tre serbatoi della nave sarebbe danneggiato. Per questo bisogna agire subito. Da ieri un velivolo dell'aeronautica militare francese, sta portando sul posto barriere costiere per arginare la marea inquinante. Tutti gli abitanti e i pescatori del litorale sud-orientale sono stati costretti a ritirare le imbarcazioni. E non è solo l'olio nero a minacciare.

Francesca Pierantozzi

