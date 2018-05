CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DISAGIO GIOVANILEPADOVA Aveva festeggiato ad aprile il suo compleanno con gli amici passeggiando in un vigneto alle pendici del monte Venda, sui Colli euganei, a pochi passi da casa sua. Un mese dopo una quindicenne di Vo', in provincia di Padova, ha preso il guinzaglio del suo cane, è andata in un posto molto simile vicino alla sua abitazione e si è impiccata a una vigna, mentre le sue compagne di scuola la aspettavano alla festa del paese per una pizza. Ha deciso di farla finita così, venerdì sera, dopo aver avuto un diverbio con il suo...