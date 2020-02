MILANO A scuola aveva «comportamenti aggressivi e intemperanti» con i compagni e con gli insegnanti e, dopo diversi richiami ed una sospensione, il preside ha deciso che non poteva più rientrare in classe. Andrea, nome di fantasia del ragazzo minorenne, però, soffre di un deficit «iperattivo-impulsivo» ed è stato espulso senza che prima venissero messi in campo quegli interventi, previsti della legge in casi di questo genere, per aiutarlo ad integrarsi. Per questo l'istituto professionale è stato condannato dal Tribunale di Milano per «condotta discriminatoria». Il giudice della prima sezione civile Orietta Stefania Micciché ha stabilito che il centro di formazione professionale, dove lo studente frequentava il secondo anno del corso Operatore della ristorazione-Preparazione pasti' (nell'anno scolastico 2018-2019), dovrà risarcire con 8 mila euro i genitori del ragazzo, supportati nella causa dal Centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi di Ledha-Lega per i diritti delle persone con disabilità' e assistiti dai legali Gaetano De Luca e Barbara Legnani. Il ragazzino, affetto da una grave disabilità, a scuola aveva bisogno di un sostegno «alla didattica e di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali».

